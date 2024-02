Incontro domenicale dei Carabinieri di Pozzolo Formigaro con i fedeli sul tema truffe e furti. Consigli su come prevenirli e come difendersi e, ancora una volta, l’importanza delle segnalazioni al *112*, da considerarsi un *numero amico*, da contattare immediatamente_ quando ci sia la necessità di richiedere aiuto o per fugare dubbi su situazioni o persone sospette.

