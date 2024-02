Proseguono a Tortona gli incontri dei Carabinieri sulla prevenzione di truffe e furti, con particolare riguardo a quelli in danno di anziani e fasce deboli. Nell’ambito della vasta campagna informativa sul delicato tema di grande interesse per la cittadinanza e per le forze dell’ordine, i Carabinieri tortonesi hanno colto l’occasione delle messe del sabato e della domenica presso la Cattedrale cittadina per rinnovare consigli e indicazioni su come comportarsi nel caso in cui si venisse in contatto con possibili malviventi, tenendo sempre in considerazione il primo fra tutti: Chiamare il 112.

All’incontro di ieri era presenta il capitano Domenico Lavigna comandante della Compagnia di Tortona.