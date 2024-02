Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Bob Marley: One Love

Regia: Reinaldo Marcus Green. Sceneggiatura: Zach Baylin, Frank E. Flowers, Reinaldo Marcus Green, Terence Winter. Montaggio: Pamela Martin. Attori: Kingsley Ben-Adir, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Anthony Welsh, Umi Myers, Nadine Marshall, Tosin Cole, Sundra Oakley, Hector Donald Lewis, Aston Barrett Jr., Nestor Aaron Absera, Cornelius Grant, Sheldon Shepherd, Naomi Cowan, Anna-Share Blake. Distribuzione: Eagle Pictures. Produzione:Paramount Pictures, Plan B Entertainment, Tuff Gong Pictures. Paese: USA, 2024. Genere: Biografico, Drammatico, Musicale

Bob Marley: One Love, film diretto da Reinaldo Marcus Green, rende omaggio alla vita e alla carriera di una delle icone musicali che ancora oggi è in grado di ispirare generazioni diverse, tramite il messaggio di amore e unità trasmesso dalla sua musica. È la storia di Bob Marley l’artista che nel corso della sua esistenza ha superato diverse difficoltà e ha composto canzoni rivoluzionarie, che ancora oggi sono un canto di libertà.

Martedì e Venerdì

Regia: Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis. Sceneggiatura: Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis. Fotografia: Simone Zampagni. Musiche: Fabrizio Moro. Attori: Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi, Pier Giorgio Bellocchio,Giorgio Caputo, Adamo Dionisi, Mirko Frezza, Aurora Menenti. Distribuzione:Medusa Film. Sceneggiatura: Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis. Produzione: La Casa Rossa con Rai Cinema, in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni e in associazione con Urban Vision. Paese: Italia, 2024. Genere: Drammatico

Martedì e Venerdì racconta la storia di Marino, un uomo che sta attraversando un periodo molto particolare della sua vita. Di recente si è separato da sua moglie Simona, motivo per cui può vedere sua figlia solo due giorni: il martedì e il venerdì.

Dato che in passato non sono state pagate alcune tasse, Marino si ritrova costretto a dover chiudere la sua attività, un’officina motociclistica. Le difficoltà economiche, però, aumentano e non sono l’unico problema che l’uomo deve affrontare; infatti, si rende conto di non riuscire a gestire la sua vita privata. Questi problemi crescenti lo portano a prendere una scelta: unirsi a una banda criminale, con la quale compie diverse rapine a supermercati, sfruttando lui come pilota di moto per la fuga.

Riuscirà a mantenere questa sua doppia vita alla sua ex moglie? Il suo nuovo “lavoro” creerà problemi nel rapporto con sua figlia?

Night Swim

Regia: Bryce McGuire. Sceneggiatura: Bryce McGuire. Fotografia: Charlie Sarroff. Attori:Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Nancy Lenehan, Ben Sinclair, Jodi Long. Distribuzione:Universal Pictures. Produzione:Atomic Monster, Blumhouse Productions, Witchcraft Motion Picture Com. Paese: USA, 2024. Durata: 116 min. Genere: Horror, Thriller

Night Swim racconta la storia di Ray Waller, ex giocatore di baseball della Major League a cui è stata diagnosticata una malattia degenerativa, che lo ha costretto a ritirarsi troppo presto. Ray decide di trasferirsi insieme alla moglie Eve e ai figli Izzy ed Elliot in una nuova casa.

La nuova abitazione ha sul retro un giardino con una bellissima piscina, che Ray definisce davanti sua moglie un’ottima soluzione per far divertire i suoi figli. In verità, l’uomo spera che nuotare nella piscina possa essere una buona terapia fisica per lui e che lo aiuti a tornare a giocare, nonostante le previsioni mediche siano contrarie a un suo ritorno in campo.

La famiglia, però, non sa che la casa nasconde un oscuro segreto del suo passato, che scatenerà una forza maligna in grado di trascinare tutti loro nei profondi abissi del terrore..