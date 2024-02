E’ stata presentata ieri l’iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la società Gestione Ambiente per la diffusione dei depliant “L’Arma per la tutela del bene comune – Consigli utili per la nostra sicurezza e per la tutela dell’ambiente che ci circonda” contente consigli utili per evitare truffe e per una corretta gestione dei rifiuti domestici. I volantini sono in distribuzione all’interno delle bollette dei rifiuti spedite in queste settimane. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il Colonnello Massimiliano Rocco comandante provinciale dei Carabinieri, il Presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino, il Capitano Domenico Lavigna comandante Compagnia Carabinieri di Tortona, il Sindaco Federico Chiodi e il Vice Fabio Morreale, il presidente di Gestione Ambiente Pierpaolo Civeriati e l’amministratore delegato Marco Peretti.

Correlati