Sopralluogo del sindaco Claudio Scajola, insieme agi assessori Gianfranco Gaggero e Laura Gandolfo, presso il cantiere di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico di Piazza Ulisse Calvi. Il primo cittadino, accompagnato dai direttori dei lavori e dai tenici del Comune, ha visionato i due interventi che stanno procedendo in contemporanea sullo stabile e nelle aree circostanti.

L’intervento 1, in via di ultimazione, prevede principalmente opere di miglioramento sismico e di efficientamento energetico dell’intero edificio, con l’obiettivo di sanare le vulnerabilità che avevano portato alla chiusura dei piani superiori. Si sta procedendo quindi a una completa riqualificazione utile a riportare all’interno dell’edificio le attività scolastiche (Scuole Elementari, Liceo Classico e Istituto Commerciale).

L’intervento 2, avviato nelle scorse settimane, si configura come il naturale completamento del primo, prevedendo il restauro delle facciate e dei serramenti. Inoltre, la vecchia palestra è stata demolita e sarà completamente rifatta, sia in chiave energetica che funzionale. È prevista una revisione dell’attuale parcheggio, con l’inserimento di diversi posti auto coperti e scoperti e ampie zone verdi.

L’importo totale dei lavori è di 9 milioni e 700 mila euro, finanziati attraverso due diversi bandi PNRR vinti dall’Amministrazione Comunale. È in previsione una riunione con i dirigenti scolastici al fine di programmare le attività di trasloco in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.

“L’edilizia scolastica è una priorità della nostra Amministrazione, che ha messo in campo opere per oltre 18 milioni di euro su questo tema. Questo intervento in particolare, che sta procedendo secondo le tempistiche e si avvia alla conclusione, è importante sotto molti punti di vista. Innanzitutto per i bambini e i ragazzi, che potranno usufruire di spazi moderni, sicuri e riqualificati dove studiare e socializzare. La piena operatività dello storico “Collegio” è inoltre una buona notizia per questa parte di città, e in particolare per le attività economiche della zona, che avranno un sicuro beneficio dal ritorno di studenti e insegnanti, un tempo loro clienti abituali. Infine il lavoro permetterà di liberare altri locali e aule in giro per la città, a vantaggio degli studenti delle altre scuole, e di procedere al riordino complessivo dell’offerta formativa cittadina, che parte dai nuovi asili fino ad arrivare al potenziamento del polo universitario con la creazione di un vero e proprio campus”, commenta il sindaco Claudio Scajola.