Un’allegra compagnia di giovani diretta in montagna per andare a sciare e trascorrere qualche giorno di vacanza che purtroppo non si è mai avverato perché uno di loro, all’età di 21 anni è morto e gli altri due sono in fin di vita, un quarto ha riportato fratture e soltanto il quinto ha riportato lievi lesioni. Tutti hanno un’età compresa intorno ai vent’anni

Il gravissimo incidente stradale che ha visto all’opera i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona oltre all’elisoccorso del 118 e diverse ambulanze si è verificato oggi, mercoledì 3 gennaio, poco dopo le 11, sull’autostrada A/7 Milano-Genova nel tratto compreso fra Arquata e Serravalle Scrivia.

Secondo la pria sommaria ricostruzione un gruppo di amici provenienti dalla Toscana erano diretti sulle alpi piemontesi per andare sciare sulle piste quando, per cause ancora in corso di accertamento il condecente del pulmino mercedes su cui viaggiavano ha perso il contro dl mezzo che ha toccato il guard rail, sbandando sull’asfalto e dopo un volo di alcuni metri finendo la sua corsa sull’asfalto.

L’impatto è stato devastante: sul luogo dell’incidente hanno dovuto intervenire i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che per raggiungere il luogo dell’incidente hanno dovuto effettuare un tratto di autostrada scortati dalla polizia in senso di marci opposto perché le code che si sono formate erano lunghissime. I pompieri hanno estratto i giovani dall’abitacolo e li hanno consegnati al 118 due erano gravi e sono stato trasportati CTO di Tortino e all’ospdale di genova, ma il terzo era deceduto sul colpo.

Un quarto giovane è stato ricoverato all’ospedale di Novi Ligure con ferite e fratture guaribili in circa 40 giorni.