Un piccolo drappello di dipendenti ancora in attesa della retribuzione da parte della _Biolab_, precedente cooperativa di cui facevano parte, sta dimostrando davanti al cancello ditta _Macedonio 22_.

Al momento in cui scriviamo, cioé alle 15 di oggi, mercoledì 3 gennaio, la situazione è tranquilla e non sono stati causati blocchi o rallentamenti del flusso dei mezzi. I Carabinieri sono sul posto per garantire che tutto si svolga nel rispetto delle regole.