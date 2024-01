Dopo aver chiuso il 2023 dispensando un montepremi annuale complessivo pari a € 10,2 milioni ( in vincite superiori a € 5.000) e aver elargito nella sera del 31 dicembre 10 ricchi premi ( del valore superiore a € 5.000) per complessivi € 130.000 , le sale slot hanno dispensato una vincita da record proprio nella serata del primo gennaio 2024.

E’ stato, infatti, sbaragliato il jackpot da € 217.000 collegato alle slot a rulli. Con una giocata da € 3 un uomo in vacanza a Sanremo con la famiglia ha reso indimenticabile il suo soggiorno in Riviera.

Non riusciva a credere di aver centrato la sequenza che gli ha permesso di ricevere il ricco premio. Ha ringraziato il personale del Casinò ed ha festeggiato il fortunato evento con un calice di bollicine.

Continua la serie positiva per i giocatori. Nel mese di dicembre 2023 i jackpot centrali sono stati 82 per un bottino pari a € 863.882. Gennaio 2024 si apre sotto ottimi auspici. Le super vincite,infatti, confermano come al Casinò di Sanremo il divertimento sia di casa.