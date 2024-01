Sono 41 gli iscritti della seconda edizione del corso Attività Fisica Adattata, che ha preso il via questa settimana, presso la Palestra Maggi di Imperia.

Le sedute di esercizio, che vedranno la presenza di un istruttore specializzato messo a disposizione da UISP Imperia, sono della durata di un’ ora con una frequenza di 2 volte la settimana. Ogni edizione ha una durata di 3 mesi.

L’ Attività Fisica Adattata è un’attività motoria, non riabilitativa, ma di mantenimento e prevenzione, finalizzata a facilitare l’acquisizione di corretti stili di vita attraverso un programma di esercizi fisici svolti in gruppo, seguendo protocolli condivisi con il personale sanitario dell’ASL 1.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino partecipare, con accesso preferenziale per le persone over 65, in condizioni di salute stabili per assenza di malattia acuta o con riduzione delle capacità funzionali a seguito di condizioni cliniche pregresse ormai stabilizzate.

La seconda edizione ha raggiunto il tetto massimo di iscritti, ma chi fosse interessato può già presentare richiesta di partecipazione alla terza edizione, che inizierà ad aprile e si concluderà a giugno, allo sportello accoglienza del Pala-salute.

I programmi Attività Fisica Adattata sono suddivisi in:

• Alta Funzione per le sindromi croniche che non limitano le capacità motorie di base

• Bassa Funzione per le sindromi croniche e/o disabilità stabilizzate con limitazione della capacità motoria.

L’accesso ai programmi AFA avviene direttamente su iniziativa dell’interessato anche a seguito di indicazione medico. Le equipe di riabilitazione dell’ASL1 provvedono all’esecuzione di una valutazione funzionale multidimensionale dei partecipanti, verificando la presenza di controindicazioni al programma di esercizio e/o dei livelli minimi necessari per la partecipazione allo specifico programma AFA. L’attivazione dei corsi richiede un minimo di 15 partecipanti.

La quota d’iscrizione massima comprensiva di assicurazione è di 25 euro annui a cui aggiungere la quota di partecipazione ai corsi, 50 euro per i corsi AFA ad Alta Funzione, 60 euro per i corsi AFA a Bassa Funzione.

Chi avesse problemi a sostenere la spesa (ISEE inferiore a 12 mila euro), per il pagamento delle quote di iscrizione/partecipazione potrà rivolgersi ai Distretto Sociale di Imperia, in Piazza Dante 4

“Non esiste un limite di età per fare sport e ormai è risaputo che l’attività fisica porta benefici al corpo, alla mente e alla socialità. Siamo molto soddisfatti dell’interesse riscontrato tra i cittadini imperiesi, che ha reso necessario dividere la classe in due gruppi, visto il grande numero di iscritti, quasi il doppio della prima edizione.” – commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo