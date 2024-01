Per chi non lo sapesse, quando un velivolo ultraleggero cade a terra schiantandosi il sistema di soccorso SOS lancia un allarme che mette in moto i Vigili del Fuoco che in base alle coordinate ricevute si recano immediatamente sul posto per prestare soccorso.

E’ accaduto poco dopo le 17,30 di oggi pomeriggio, venerdì 19 gennaio, e i Vigili del Fuoco di Tortona si sono messi alla ricerca del velivolo caduto in una zona vicino a Sale. Arrivano sul posto delle coordinate e si mettono a cercare l’aereo caduto per quasi due ore senza però trovare nulla.

Si fa buio sempre più fitto e anche freddo quando un componente della squadra dei pompieri si ricorda che nella zona dovrebbe abitare un pensionato proprietario di un ultraleggero: grazie alle indicazioni di alcune persone i Vigili del Fuoco rintracciano l’uomo che sta bene ed ammette che inavvertitamente nel pulire il velivolo aveva innescato il sistema di allarme.

Per fortuna tutto si risolve per il meglio: nessuno era caduto e si è trattato solo di un falso allarme