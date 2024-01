A seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale della mozione “Città di Imperia Cardioprotetta” presentata dal consigliere Paolo Ornamento, l’assessore alle Frazioni, Mattia Sasso, ha avviato le attività necessarie alla fornitura e installazione dei defibrillatori automatici esterni in tutti gli antichi borghi.

Il completamento delle installazioni nelle diverse frazioni è previsto entro l”anno.

“Ho molto apprezzato la proposta del consigliere Paolo Ornamento, che si è dimostrato attento ad una tematica sensibile e ha trovato ampio consenso in Consiglio Comunale. Insieme all’assessore Gandolfo, stiamo già lavorando per dare una rapida attivazione all’impegno assunto. Stiamo ragionando sulle modalità operative, che permettono alle nostre frazioni di aver a disposizione questi strumenti utili, per salvare in modo tempestivo le vite umane.” – commenta l’assessore alle Frazioni, Mattia Sasso