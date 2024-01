Nella nottata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Sanremo hanno rintracciato e tratto in arresto un ventinovenne di nazionalità albanese, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei giorni scorsi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia.

Il provvedimento scaturisce dalla minuziosa raccolta di indizi da parte dei militari della Stazione di Sanremo nei confronti dello straniero ritenuto responsabile di plurimi reati contro il patrimonio commessi negli scorsi mesi in quel Comune e che hanno trovato positivo riscontro nell’emissione del provvedimento cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Tra gli episodi contestati al giovane vi sono il furto di una Smart parcheggiata sulla pubblica via, il furto di un monopattino marca “Ducati” e due biciclette di marca del valore complessivo di oltre tremila Euro, asportate da una cantina nella pertinenza di un’abitazione. Durante una perquisizione al domicilio dell’indagato, inoltre, i Carabinieri avevano rinvenuto anche sei smartphone, due caschi e diversi documenti d’identità oggetto di furto.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato associato alla Casa Circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.