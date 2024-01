Presso la chiesa della SS Annunziata di Diano Marina si è tenuta la celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, alla presenza di tutto il Corpo di Polizia Locale, dell’Amministrazione comunale (rappresentata dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, dal vice Sindaco Bruno Manitta, dagli Assessori Barbara Feltrin e Sabrina Messico, dal Consigliere Gianluca Gramondo e dal Consigliere di Diano Domani Francesco Parrella), dei rappresentanti delle istituzioni militari e delle associazioni di categoria locale. Come da prassi, la ricorrenza è stata l’occasione per il Comandante Gabriele Degl’Innocenti di redigere il rendiconto dell’attività lavorativa svolta dal Corpo nell’anno 2023, appena concluso.

Nell’intervento il Comandante ha evidenziato che il Corpo di Polizia Locale sotto la direttiva del Sindaco, svolge azione di presidio del territorio, servizio di pronto intervento a tutela della cittadinanza, controllo e regolamentazione della viabilità stradale con repressione delle infrazioni alle norme del codice della strada, contrasto al degrado urbano e attività di polizia giudiziaria per prevenire e punire reati contro la persona e contro il patrimonio oltre che il controllo di tutte le normative amministrative settoriali. Obiettivo prefissato dichiarato dal Comandante Degl’Innocenti è il consolidamento dell’istituzione Polizia Locale quale punto di riferimento per la cittadinanza verso la quale vuole essere svolto un servizio di vicinanza e prossimità che vada in contro all’esigenza di accrescere il senso di sicurezza e di ordine. Sotto il profilo della sicurezza stradale si è voluto investire sulla prevenzione tramite presidi di controllo veicolare su strada e tramite interventi di rinforzamento della segnaletica e delle infrastrutture stradali.

Per l’anno 2024 sono previsti interventi di informatizzazione e utilizzo di strumentazioni di nuova tecnologia, tlc e sistemi di controllo remoto, al fine di accrescere la potenza e l’efficacia della sorveglianza. Di recente istituzione il servizio di ricezione denunce presentate in merito allo smarrimento di documenti e in merito alla commissione di reati. I dati forniti dal Comandante Degl’Innocenti evidenziano un andamento in crescita dell’attività del Corpo di Polizia Locale nel corso del 2023, sia dal punto di vista dell’ambito dei servizi svolti che dal punto di vista dei conseguenti provvedimenti adottati.

Soddisfatto anche il primo cittadino che dichiara “Sono fiero del lavoro svolto dalla nostra Polizia locale nello scorso anno, con oltre 10.000 telefonate evase e più di 6000 interventi sul territorio. Sono certo che con queste basi, si lavorerà in modo eccellente anche nel 2024. Rinnovo i miei complimenti a tutti gli agenti, che ho avuto il piacere di premiare insieme al Comandante e ai miei colleghi lo scorso sabato, con attestati di merito che riconoscono il valore del lavoro svolto per questo Comune”.