A partire da mercoledì 17 gennaio, in occasione de “La stagione del teatro 2024”, tornano gli spettacoli del Teatro Sandro Palmieri. La rassegna, a cura di Dianorama, riceve anche quest’anno il patrocinio del Comune di Diano Marina, che rinnova il suo entusiasmo nei confronti dell’iniziativa. La direzione artistica dell’evento è affidata a Clara Costanzo, che propone un calendario di 5 appuntamenti, da gennaio a marzo, sempre alle ore 21.00. Giobbe Covatta, Amanda Sandrelli, Andrea Zorzi, Agnese Fallongo, Tiziano Caputo e Anna Mazzamauro sono solo alcuni degli artisti che andranno in scena sul palco di via Cairoli 35 a Diano Marina, insieme ad altri attori, registi e musicisti che rendono il palinsesto un’opportunità di intrattenimento di alto livello culturale.

“In ottemperanza al contratto con Dianorama Srl, che prevede anche una stagione teatrale, così come richiesto dall’Ente” dichiara l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico “siamo onorati di riconoscere il patrocinio a questa importante manifestazione culturale, che rappresenta uno degli aspetti importanti dell’offerta turistica oltre che culturale di Diano Marina”.

La stagione del teatro 2024 – ore 21.00

Mercoledì 17 gennaio 2024: “SCOOP Donna Sapiens” di Giobbe Covatta e Paola Catella con Giobbe Covatta;

Martedì 30 gennaio 2024: “Vicini di casa” di Cesc Gay con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta;

Mercoledì 14 febbraio 2024: “La leggenda del pallavolista volante” di Nicola Zavagli, Andrea Zorzi con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli;

Martedì 27 febbraio 2024: “I mezzalira” di Agnese Fallongo, con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Adriano Evangelisti;

Mercoledì 06 marzo 2024: “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi” con Anna Mazzamauro

Per informazioni e biglietteria

Teatro Sandro Palmieri

via Cairoli 35, Diano Marina

+39 0183 495930

www.dianese.it