“Insieme ad Autofiori abbiamo analizzato il quadro dei cantieri nelle tratte autostradali liguri gestite dalla concessionaria, con particolare attenzione alla programmazione del prossimo trimestre e al miglioramento degli strumenti informativi rivolti agli utenti. La concessionaria ha innanzitutto confermato, come chiesto dai territori, che durante il periodo dell’esodo pasquale ci sarà un definitivo miglioramento della viabilità sulla A10 Savona – Ventimiglia in seguito alla sospensione dei cantieri. Un’azione a tutela del comparto turistico, oltre che di tutti coloro che sceglieranno di trascorrere il fine settimana nella nostra regione. Riteniamo però necessario ottimizzare già da ora la disposizione dei cantieri, motivo per cui abbiamo chiesto ad Autofiori uno studio sull’impatto dei singoli lavori per mettere a punto ulteriori alleggerimenti al traffico. Regione Liguria è inoltre costantemente in contatto con il ministero dei Trasporti attraverso un tavolo di coordinamento, che coinvolgeremo per rivedere tempi e modalità del piano di adeguamento delle gallerie al Decreto Legislativo n. 264/2006”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della riunione odierna con Autostrada dei Fiori, la quale ha comunicato tutte le misure per agevolare gli spostamenti lungo le tratte in gestione durante le prossime festività pasquali.

“I disagi registrati sulla A10 nei giorni scorsi hanno evidenziato il dovere di potenziare ed efficientare la rete emergenziale – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Quello che è accaduto nel tratto tra Pietra Ligure e Finale Ligure è stato un episodio sicuramente grave per tanti automobilisti e che pertanto non si dovrà più ripetere. L’incontro odierno è stato proficuo in tal senso: ci è stato assicurato che il dialogo con l’utenza verrà ulteriormente migliorato con un nuovo canale WhatsApp. Massima attenzione alla viabilità autostradale e nei prossimi giorni seguirà un incontro in cui valuteremo i nuovi miglioramenti alla programmazione”.