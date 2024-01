Giovedì 11 gennaio 2024 ore 21, Teatro Civico di Tortona

IL COMPLEANNO

Di Harold Pinter

Traduzione di Alessandra Serra

Regia di Peter Stein

Con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini,

Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno

Tieffe Teatro Milano/TSV-Teatro Nazionale/Viola Produzioni srl

I 63 anni che sono passati dalla creazione del Compleanno di Harold Pinter non hanno tolto niente

del suo effetto enigmatico ed inquietante.

Peter Stein

La vicenda parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per

via dei suoi personaggi. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al

sicuro. Un teatro che mette in scena individui soffocati dalla repressione, spesso neanche

consapevoli della loro condizione, anzi convinti di essere in effetti uomini totalmente liberi.