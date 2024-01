Tre autori attivi nella nostra zona, tre storie affascinanti condotte con piglio e stili diversissimi: questo il programma dell’incontro letterario che vedrà Viviana Albanese (Baccarat), Gianluigi Mignacco (Lo zucchero in frigo) eDavid Turri (Donna fraschetana) ospiti della Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia venerdì 2 febbraio, alle 17.00. I tre narratori, in dialogo con Mauro Ferrari, direttore di puntoacapo Editrice, parleranno al pubblico del proprio processo creativo e della propria poetica, quello sguardo sul mondo che ogni vero narratore attiva per selezionare ciò di cui vuole parlare e il modo in cui narrarlo.

Le tre storie hanno ambientazione varia: Viviana Albanese, al quarto romanzo per puntoacapo, sta costruendo una vera e propria epopea con i toni di una commedia di costume ambientata nella nostra zona, intrecciando “straordinarie storie di vita ordinaria” che coinvolgono personaggi che tutti noi potremmo incrociare per strada; il terzo romanzo di Gianluigi Mignacco è una splendida analisi psicologica di una coppia in crisi: un racconto si concentra sul rapporto fra i due protagonisti, lungo un unico filo narrativo, e che conduce il lettore di pagina in pagina fino a una conclusione razionale ma inattesa come la vita stessa; David Turri, all’esordio, ha costruito una autentica tragedia ambientata all’inizio del secolo in zona Fraschetta, traendo ispirazione dal folklore popolare; recuperando con grande sensibilità letteraria un linguaggio basso e popolare, perfettamente calibrato sulla realtà dei protagonisti, Turri fa dialogare il piano narrativo basso e quello alto in un esordio di assoluto valore.