Il 2024 ci chiama a vivere un anno del tutto particolare ed intenso per la nostra Congregazione orionina che in occasione del centenario della data (30 luglio 2024) nella quale Don Orione ha annunciato la “Mater Dei” come titolo proprio della Madonna per la Piccola Opera della Divina Provvidenza, ha indetto dall’11 febbraio al 20 novembre 2024 l’Anno mariano orionino in risposta a quanto voluto un tempo anche da Don Orione: “Si consacri l’anno alla Mater Dei e si intensifichi in noi e negli altri, specie nei Confratelli e dipendenti, una tenera e filiale devozione alla Madonna“. Questo anno mariano ci invita a mettere più intensamente in comunione con il desiderio del Santo Padre Papa Francesco, di dedicare l’anno precedente al Giubileo 2025 come “Anno della Preghiera”.Il primo appuntamento nel nostro Santuario della “Madonna della Guardia” di Tortona sarà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 17 con la Santa Messa presieduta dal nostro vescovo mons. Guido Marini in occasione della Giornata Mondiale del Malato alla presenza delle realtà della nostra sanità locale. Celebrazione che l’Opera Don Orione di Tortona desidera continuare a celebrare con la presenza di tutti i componenti della sanità locale, affidandoci alla protezione della Vergine della Guardia e di San Luigi Orione. Al termine sul sagrato della Basilica, saranno benedetti tutti gli automezzi di pubblica utilità. A tutti l’invito di partecipare e diffondere l’invito per questo appuntamento che ci vede chiamati nella preghiera alla Vergine santa per l’intercessione di Don Orione che tanto ha amato nella sua vita e con lui diciamo “Avanti nel nome di Maria”.

Fabio Mogni