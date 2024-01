Il 9, 10 e 11 febbraio si svolgerà la prima edizione del “Carnival Street Food”, sul Lungomare Amerigo Vespucci, presso il Parco Urbano di Imperia. Un evento organizzato da Dolomiti Eventi in collaborazione con il Comune di Imperia.



Tre giorni dedicati al cibo di strada con proposte provenienti da tutto il mondo: dai sapori del Salento con burrate e pasticciotti, fino all’autentica schiacciata Toscana, passando per i cannoli siciliani, panzerotti e arancini, accompagnati dalla scelta di 20 birre artigianali irlandesi e americane e famosi cocktails.

Ad accompagnare le tre giornate, intrattenimento a ritmo di musica con dj set dalle ore 19.00.

Sabato 10 si esibirà inoltre una coppia di trampolieri itineranti, mentre domenica 11 è previsto uno spettacolo a tema circense di giocoleria e clownerie. Gli spettacoli avranno due appuntamenti: il primo dalle ore 12:00 alle 13:30, il secondo dalle ore 17:00 alle 18:30.

Sabato e domenica per i più piccoli sarà presente anche un trucca-bimbi professionista.



“È il primo appuntamento di un fitto calendario di eventi commerciali, che abbiamo già programmato per tutto il 2024 con lo scopo di caratterizzare Imperia anche su questo versante e renderla sempre più una città viva come da programma del sindaco Claudio Scajola. Carnival Street saranno 3 giorni tutti da gustare, con una formula che punta a coinvolgere grandi e piccini a 360 gradi.“- commenta l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio.