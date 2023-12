Poco prima della mezzanotte di ieri, un extracomunitario in stato di ubriachezza ha causato il temporaneo rallentamento del traffico all’uscita del sottopasso di via Maggioli in direzione Cristo. Intervenuta pattuglia NORM dei Carabinieri di Alessandria, che ha allertato il 118 e fatto trasportare l’uomo presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso, ripristinando le condizioni di sicurezza e viabilità.

