A Diano Marina il tradizionale mercato del martedì torna in viale Kennedy nella sua consueta disposizione, dopo la parziale sospensione dovuta all’apertura dei cantieri finalizzati alla riqualificazione urbana della via. A partire da martedì 26 dicembre i banchi torneranno a essere posizionati dall’inizio di viale Kennedy fino al fondo della via, all’altezza del supermercato Pam. Dal prossimo martedì turisti e residenti ritroveranno il mercato del martedì nella sua tradizionale forma, con i banchi che lo hanno sempre caratterizzato.



