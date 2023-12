Mercoledì prossimo, 20 dicembre, alle ore 16.00 nel Salone del Museo Clarence Bicknell di Bordighera verrà presentato al pubblico per la prima volta, a cura della funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona dott.ssa Francesca De Cupis e della storica dell’arte Monica Vinardi, il nuovo lotto di materiali appartenuti a Clarence Bicknell e al suo Museo, recentemente acquisito dell’Istituto per scongiurarne la dispersione e favorirne il ritorno a Bordighera. Il nuovo lotto comprende oltre 60 dipinti e acquerelli realizzati dallo stesso Clarence Bicknell e dai pittori che animarono la comunità straniera del Ponente ligure con epicentro Bordighera: Hermann Nestel, Friedrich von Kleudgen, Giuseppe Ferdinando Piana, William Scott, Alice Leach e altri.

Durante l’iniziativa verrà anche presentato il calendario 2024 con le immagini del Museo fatto realizzare dal Lions Club Otto Luoghi di Bordighera per sostenere l’Istituto nell’acquisto dell’importante lotto di opere d’arte, a cui hanno già partecipato la Sezione Ponente Ligure di Italia Nostra e la Banca Mediolanum.

Alla manifestazione sarà presente anche il Presidente dell’Istituto prof. Giovanni Mennella, alcuni membri del Consiglio Direttivo e la responsabile della Sede di Bordighera la dott.ssa Daniela Gandolfi.

Seguirà il tradizionale brindisi per lo scambio degli auguri per tutti i Soci e gli Amici dell’Istituto.