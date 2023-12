La notizia è di quelle importanti perché parliamo di una persona giovane che insieme a tanti altri giovani da anni si attiva per migliorare la qualità della vita a Tortona.

Andrea Mantovani, presidente e fondatore dell’APS Azione Tortona, entra a far parte del gruppo cittadino di Fratelli d’Italia e annuncia la sua candidatura a Consigliere Comunale nella lista del partito per le prossime elezioni amministrative tortonesi che si terranno il prossimo anno: “Dal 2017, data di fondazione dell’associazione di promozione sociale che presiedo, Azione Tortona, ho sempre dimostrato con iniziative proficue il mio impegno civico, dai temi più delicati come quelli sociali e quelli legati alla sicurezza, fino alla promozione dello sport e la difesa del territorio. Ma senza vivere di soli ricordi, guardando quindi al presente e al futuro, per attuare e costruire davvero quanto già iniziato in città, non posso che sposare i progetti e le idee di Fratelli d’Italia, perfettamente in linea con gli orizzonti di chi, anziché promettere e parlare, trasforma le idee in azioni concrete”.

“Accogliamo con entusiasmo Andrea in Fratelli d’Italia – ha aggiunto il segretario cittadino Mario Galvani – persona che ha dimostrato in questi anni grande passione e impegno per la nostra città, con iniziative di grande rilevanza nel sociale e nella promozione di molti temi a noi cari. Abbiamo un’idea comune su molti progetti da sviluppare a Tortona e lavoreremo insieme anche in vista del prossimo importante appuntamento elettorale del 2024”.