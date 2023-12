Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 dicembre alla periferia di Pontecurone nell’ultimo incrocio verso Voghera. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è scontrata con una camion. Sono rimasti seriamente feriti seppur non in pericolo di vita una mamma di nazionalità indiana col suo bambino di 4 anni.

Sul posto oltre al 118 anche i Vigili del fuoco di Tortona. Gravi disagi al traffico con lunghe code a causa dei mezzi rimasti sulla strada.

FOTO DI REPERTORIO