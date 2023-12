SABATO 23 DICEMBRE

Tortona: CHRISTMAS SHOW UNDER THE STARS ore 18:30 portici piazza Malaspina spettacolo natalizio sotto le stelle

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 8 gennaio 2024 al Centro Mater Dei in via Don Sparpaglione PRESEPIO ARTISTICO Il presepe è tra i più grandi mai realizzati in Italia, con i suoi 650 metri quadri di superficie espositiva e conta oltre mille figure meccaniche, inserite in accurati scenari resi ancora più suggestivi da effetti atmosferici e da transizioni di luce dal giorno alla notte • info

Tortona: fino al 28 gennaio 2024 parcheggio Megaplex Stardust PISTA DI GHIACCIO a partire dalle ore 15 – info: 3470037248 , 34907335405 (solo per Whatsapp)

Molino dei Torti: AUGURI DI NATALE presso il Garden Bar in piazza Caduti per la Patria ore 15:30 arrivo di Babbo Natale con i dolcetti per i più piccoli • ore 16 gli alpini aiutano a preparare le caldarroste • ore 16 Garden Bar open per bevande calde, cioccolata con panna, biscottini casalinghi e vin brulè • ore 16 concerto di Natale special guest il duo Veronica e Marco • ore 18 auguri di Buon Natale – organizzano Pro Loco Molinese con il patrocinio del Comune di Molino dei Torti





GARBAGNA AUGURI IN CORO ore 18 oratorio San Rocco in piazza Doria musica con il coro di Librinscena e il Kinder Chorus Paolo Perduca di Tortona – direzione musicale di Ezio Consogno

DOMENICA 24 DICEMBRE

VOLPEDO NATALE A VOLPEDO dalle ore 22:45 musica tradizionale delle Quattro Province con Fabrizio Ferrari al piffero e Andrea Capezzuoli alla musa,la cornamusa locale costruita in val Curone • ore 23 nella chiesa parrocchiale messa della vigilia celebrata da don Fulvio Sironi • a seguire auguri con cioccolata e vin brulé sotto il portico del municipio