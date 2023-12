Come si può descrivere il fascino di questi luoghi a chi non ha mai camminato nella tranquillità del Parasio, lungo le Logge di Santa Chiara, mano nella mano sulla Passeggiata degli Innamorati o su quella in mezzo al mare verso uno dei fari cittadini?

Come illustrare le variegate spiagge di sabbia, ciottoli e scogli e quello che due borghi da sempre rivali come Oneglia e Porto Maurizio sono riusciti a creare, cioè l’Imperia che oggi appare al turista? Una città ristrutturata e rinnovata, ricca di storia, personaggi illustri, manifestazioni internazionali e tanti prodotti tipici che solo visitandola è possibile apprezzarne le tante peculiarità e la sua grande bellezza.

Questo libro viene realizzato nel primo centenario della nascita della città e rappresenta qualcosa di unico nella storia di Imperia perché oltre ad illustrarne gli aspetti turistici elenca i personaggi famosi che ne hanno fatto la storia, comprende immagini d’epoca e tante curiosità, alcune delle quali sconosciute anche agli imperiesi.