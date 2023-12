Nell’approssimarsi delle festività natalizie i Vigili del Fuoco di Tortona, vista la disponibilità del Comune, organizzano un’ iniziativa benefica per la raccolta fondi in favore del Piccolo Cottolengo Don Orione di Tortona, con l’installazione il 23 Dicembre presso Piazza del Duomo di un gazebo adibito alla distribuzione di cioccolata calda dalle ore 10.00 per l’intera giornata.

