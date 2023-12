SABATO 9 DICEMBRE

Tortona: al Teatro Civico ore 21 la Compagnia Teatrale Gli Arte-Fatti presenta il dramma giocoso liberamente tratto dal racconto di Oscar Wilde – info e prevendite: Biglietteria Teatro

Tortona: dalle 16 alle 19 artisti di strada per le vie del centro storico.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 8 gennaio 2024 al Centro Mater Dei in via Don Sparpaglione PRESEPIO ARTISTICO Il presepe è tra i più grandi mai realizzati in Italia, con i suoi 650 metri quadri di superficie espositiva e conta oltre mille figure meccaniche, inserite in accurati scenari resi ancora più suggestivi da effetti atmosferici e da transizioni di luce dal giorno alla notte • info

Tortona: fino al 28 gennaio 2024 parcheggio Megaplex Stardust PISTA DI GHIACCIO a partire dalle ore 15 – info: 3470037248 , 34907335405 (solo per Whatsapp)

Tortona: fino al 17 dicembre presso la Biblioteca Civica mostra omaggio ai cento anni dell’aeronautica militare – Orario 17-19

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19.

Garbagna – via Roma, 32 ore 20 cena con affettati, bolliti misti con salse, dolce, acqua, vino, caffè – intrattenimento musicale – servizio bar – info e prenotazioni: 3348270104, 3203057309

DOMENICA 10 DICEMBRE

Tortona: dalle ore 10,30 esibizione della street band A-TI-PIC Ensamble per le vie del centro storico

Tortona: JAZZ ENSEMBLE NONET dalle 16:30 musica in via Emilia angolo via Carducci

– FUCK CANCER CHOIR dalle ore 16 sotto i portici via Emilia angolo piazza G. Lugano evento benefico a favore della ricerca sul cancro

– SFILATA DI NATALE organizzata dal Gruppo Volontario Protezione Civile Bassa Valle Scrivia con partenza ore 15 da piazza Galluzzi (ex stazione Arfea) verso il centro fino in piazza Malaspina

CASTELNUOVO SCRIVIA FACCIAMO L’ABERO INSIEME realizzazione addobbi per gli alberi di Natale della piazza del paese • il laboratorio è gratuito e dedicato a tutti i bambini a partire dai 4 anni – per iscrizioni: Biblioteca “Pier Angelo Soldini” tel. 0131.826754 • e-mail biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Avolasca: MERCATINO DI NATALE programma: dalle ore 11 mercatino di Natale con produttori e artigiani del territorio • dalle ore 12 ristoro con polenta, hamburger km 0 e altro ancora • dalle ore 14 pesca di beneficienza a favore onlus “L’Associazione Amici” – MiniFal Tortona • dalle ore 14:30 spettacolo di giocoleria per le strade del paese • dalle ore 15:30 cioccolata calda in compagnia di Babbo Natale • ore 16:30 addobbo dell’albero di Natale e accensione delle luci – info: Pro Loco Avolasca

Carezzano: NATALE NEL BORGO programma: dalle ore 11 alle 18 in piazza Belvedere Don Santo Ruffini mercatini natalizi e stand gastronomici – dalle ore 15 alle 17 Babbo Natale incontra i bambini • dalle ore 11 alle 18 nella Società Comunale mostra di quadri • alle ore 18:30 nella chiesa parrocchiale concerto con la corale San Marziano di Mede, diretta dal meaestro Christian Sonvico, soprano Anna Maria Bello – info: Comune di Carezzano