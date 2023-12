Domenica 10 dicembre, presso la Biblioteca comunale parrocchiale di Gremiasco, vi aspetta un pomeriggio all’ insegna della cultura e della musica tradizionale delle 4 province.

Dalle 15,30 si susseguiranno, infatti, le presentazioni di due libri inframmezzate dal suono del piffero di Fabrizio Ferrari e dalla fisarmonica di Marino Castelli.

Si inizia con il noir “Solo con la luna piena”, scritto da Ferruccio Bianchi psicologo e docente. Il racconto, che si sviluppa intorno alla metafora del buio che ci segue come un’ ombra, si snoda in un arco temporale di sedici giorni e vede l’ intrecciarsi delle vicende del detective Border con quelle di un serial killer. Seguirà quindi la presentazione del thriller “Tempo duri per i vivi” di Matteo Orlandi: protagonisti tre amici che condividono tutto sino a che le loro esistenze subiscono una violenta scossa, trascinandoli in un vortice di crimini ed intrighi. C

onversano con gli autori: Fernanda Denicolo’, Grazia Gaviglio e Andrea Chimenti.

Lorenza Cavanna