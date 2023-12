Sarà domenica 10 dicembre 2023 alle ore 16,00 il momento iniziale di Natale al Museo con i cantanti solisti e l’orchestra barocca da camera de Gli Invaghiti, diretti da Fabio Furnari, con L’Oro di Betlemme: una inconsueta versione del Gloria in Re Maggiore di Antonio Vivaldi, unitamente a compositori del calibro di H. Schutz, A. Corelli e G.P. Telemann.

Domenica 17 dicembre alle ore 16,00 sarà la volta dell’Accademia Eridana, ad esibirsi presso il salone Vitoli, con un programma barocco dal titolo Sopra l’Aria di Natività – danze e contraddanze del primo periodo barocco; un concerto, questo, che sarà dedicato alla memoria di Gianni Calvi, compianto presidente dell’Associazione di volontariato Orizzonte Casale, che negli anni si è prodigato per la valorizzazione e la diffusione del turismo culturale a Casale e nel territorio monferrino; la sua figura, ricordata nell’anniversario della scomparsa, è strettamente legata alla manifestazione Casale Città Aperta di cui fu forte sostenitore e attivo organizzatore.

Il terzo ed ultimo appuntamento si terrà martedì 26 dicembre alle ore 16,00, offrendo al pubblico un salto a ritroso nel tempo con il programma La Legenda Aurea – canti e musiche del Natale nel Medioevo, realizzato dall’ensemble vocale e strumentale La Ghironda.

“Un occasione imperdibile per apprezzare brani di musica antica ed entrare a contatto con il ricco patrimonio museale della Città di Casale Monferrato – sottolinea l’Assessore Gigliola Fracchia – Il Natale casalese si dimostra ricco di iniziative varie e di qualità che ci distinguono come un contesto vivace e florido di opportunità”.

Natale al Museo è una rassegna di concerti ideata dall’Associazione Gli Invaghiti ETS e organizzata in collaborazione con il Museo Civico – Gipsoteca Bistolfi e l’Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato. Nata dalla volontà di Fabio Furnari per valorizzare l’importante patrimonio culturale ed artistico conservato al Museo Civico di Casale Monferrato, la manifestazione giunge oggi alla XIII edizione ed è inserita in Kalendamaya – Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica.

Al termine di ogni concerto si terrà una visita guidata alle collezioni del Museo Civico.

L’ingresso ai concerti sarà libero, ad offerta, fino a esaurimento posti disponibili. É pertanto vivamente consigliata la prenotazione alla mail museo@comune.casale-monferrato.al.it oppure ai numeri 0142444249 (da lunedì a giovedì) e 0142444309 (venerdì, sabato e domenica).