Il Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera, mercoledì 6 dicembre, si è aperto con un minuto di silenzio, proposto dalla Presidente Teresa Mantero, per ricordare la figura dell’avvocato Domenico Vernetti, già Consigliere comunale dal 1975 al 1980.

Nelle sue comunicazioni il Sindaco, Rocchino Muliere, ha espresso la forte preoccupazione per la situazione dell’ex Ilva alla luce dell’ennesimo rinvio dell’assemblea dei soci e ha annunciato la sua partecipazione al tavolo regionale, convocato su richiesta del Comune di Novi Ligure, che si terrà il prossimo 11 dicembre.

Si è passati poi alla ratifica della XV variazione del bilancio di previsione che, come ha spiegato l’Assessora Carlotta Carraturo, riguarda prevalentemente la parte corrente e in via residuale la parete capitale. Per quest’ultima si rileva l’acquisto di un automezzo per il canile, l’incremento degli stanziamenti per investimenti in immobili comunali e lavori di manutenzione negli edifici scolastici. Per le scuole – ha sottolineato il Vice Sindaco Simone Tedeschi – nel corso della legislatura sono già stati finanziati tre interventi, vale a dire il rifacimento della copertura del locale caldaia alle “Pascoli” (circa 30.000 euro), il ripristino di un’aula dell’asilo Garibaldi (70.000 euro) e il rifacimento del tetto della scuola “Rodari” per circa 100.000 euro.

Nella parte corrente viene aumentata la previsione degli incassi relativi a proventi del codice della strada (50.000 euro) e sono stati inseriti vari contributi regionali e statali. Inoltre sono stati aumentati gli stanziamenti di spesa per diversi capitoli, finanziati da entrate correnti generali, ad esempio per l’acquisto del vestiario della polizia municipale, per utenze e canoni, per il ripristino degli impianti antincendio, per la manutenzione di automezzi e per il completamento delle potature.

Sono stati stanziati fondi anche per il progetto “Splash un tuffo a scuola”, per il rimborso della fornitura dei libri di testo e per l’erogazione di contributi alle associazioni culturali senza fini di lucro attive in città. Infine, nella variazione è compresa la copertura, mediante entrate correnti, del debito fuori bilancio in conseguenza di decreto ingiuntivo per 17.462 euro.

La variazione è stata approvata con 12 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza più il Consigliere Marco Bertoli) e 5 astensioni.

Con lo stesso esito (12 voti favorevoli e 5 astensioni) è stato approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva. Il problema contabile risale al 2013 e riguarda il mancato pagamento di una fattura per la manutenzione degli ascensori comunali di 7.497 euro, a cui si sono aggiunti gli importi per interessi e spese legali.

È passata anche la seconda variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP), già approvato con deliberazione commissariale lo scorso febbraio. Le modifiche – ha spiegato l’Assessore Carraturo – riguardano essenzialmente il piano del fabbisogno del personale e l’adeguamento della sezione operativa agli indirizzi della nuova amministrazione. Si prevede, quindi, l’assunzione di un dirigente amministrativo, non più a tempo indeterminato ma a tempo determinato, e l’assunzione di un cuoco per la mensa comunale con contratto di somministrazione.

La variazione è stata approvata con 11 voti favorevoli, una astensione (il Consigliere Paolo Coscia) e 5 voti contrari.

Nel prosieguo della seduta, terminata a tarda notta, si è proceduto all’esaurimento di tutti i punti all’ordine del giorno.

Sull’interpellanza presentata dai gruppi consiliari Lega Salvini Piemonte, Forza Italia e Fratelli d’Italia in merito alla mancata audizione pubblica dei candidati nominati nei c.d.a. di Gestione Acqua S.p.A. e Acosì S.r.l., il Sindaco Muliere ha spiegato che la delibera di indirizzo sulle nomine e designazioni prevede di informare la conferenza dei Capigruppo riguardo le designazioni dirette, mentre quelle in questione sono state fatte dal c.d.a di Acos. «Dal punto di vista procedurale – ha sottolineato Muliere – ritengo di aver rispettato la delibera. In ogni caso sarà utile aprire un confronto, all’interno delle commissioni consiliari competenti, con tutti i soggetti che rappresentano il Comune presso enti, consorzi e società partecipate».

È stata approvata la mozione presentata dai gruppi Forza Italia e Lega Salvini Piemonte in merito all’estensione del servizio scuolabus al servizio dello sport. I proponenti, però, hanno votato contro un emendamento proposto dal Consigliere Luca Patelli che prevede di valutare la fattibilità del progetto insieme a tutte le parti coinvolte. Il testo emendato è stato approvato con 11 voti favorevoli, 4 contrari e una astensione (il Consigliere Paolo Coscia).

Nel merito dell’interpellanza sull’appalto del servizio di refezione scolastica, presentata dai gruppi consiliari Lega Salvini Piemonte e Forza Italia, l’Assessore Stefano Moro ha fornito una dettagliata relazione sia sull’iter procedurale per l’affidamento del servizio sia per quanto riguarda il capitolato a cui deve attenersi il gestore.

La seduta è terminata con l’interpellanza presentata dal gruppo Lega Salvini Piemonte riguardante, essenzialmente, i controlli sul plateatico e sulla presenza di venditori abusivi durante l’ultima edizione della Fiera di Santa Caterina. Il Vice Sindaco Tedeschi ha risposto che quello dell’abusivismo è purtroppo un problema endemico per questo tipo di manifestazioni, ma che comunque è stato assicurato un attento controllo grazie alla presenza del personale della Polizia Municipale, coadiuvato da un servizio di sicurezza aggiuntivo. Prendendo spunto dal dibattito, Tedeschi ha anche annunciato varie ipotesi su cui si sta ragionando per cercare di riqualificare le fiere cittadine. Tra queste, la possibilità di riservare degli spazi ai prodotti agro alimentari in occasione della Fiera d’Agosto.