Dopo il grande successo di “Accendiamo il Natale”, evento dedicato alle famiglie al termine del quale – domenica – l’Amministrazione di San Bartolomeo al Mare ha acceso le luminarie, dando ufficialmente il via alle Festività natalizie, il prossimo weekend sarà dedicato al tradizionale mercatino tematico dello shopping natalizio con “Aspettiamo il Natale”, a cura dell’associazione La Luna. L’evento, inizialmente programmato per venerdì e sabato, è stato posticipato a sabato 9 e domenica 10 dicembre, a causa delle incerte previsioni meteo. Confermata la presenza di tanti espositori, con opere creative, oggetti da collezione e artigianato e dei Donatori di sangue di San Bartolomeo, che scalderanno l’atmosfera nel fine settimana dell’Immacolata, dalle 10.00 alle 19.00 in Piazza Torre Santa Maria. Per informazioni: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre

ore 10:00-19:00

Aspettando il Natale – Mercatino di Natale in Piazza Torre Santa Maria

Domenica 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Ore 22.00 Santuario Nostra Signora della Rovere

Ore 22.30 Parrocchia di San Bartolomeo

Ore 24.00 Santuario Nostra Signora della Rovere – messa in latino

Da lunedì 25 dicembre al 7 gennaio

Mostra dei Presepi

Salone chiesa della Divina Misericordia

Lunedì 1 gennaio

Passeggiata del Primo dell’anno

Passeggiata con la guida ambientale Luca Patelli

Lunedì 1 gennaio

Brindiamo al nuovo anno

Piazza Torre Santa Maria

Ore 15.00 Animazione musicale con Paolo Bianco

Ore 16.00 Brindisi con spumante e panettone

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio

Aspettando la Befana e Trofeo Eepifania

Palestra comunale

Sabato 6 gennaio

La Befana vien dal mare

Molo fondo via della Resistenza

Domenica 7 gennaio

Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com