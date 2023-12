La Città di Tortona si appresta a celebrare le festività del Natale 2023 con diverse iniziative animate dal tradizionale spirito del periodo.

Numerosi gli eventi organizzati insieme a Confcommercio Tortona: l’8, il 15 e il 22 dicembre l’esibizione della street band A-TI-PIC Ensamble per le vie del centro storico; il 9, il 16 e il 23 dicembre si esibiranno invece gli artisti di strada “Buskers”. Ancora musica in via Emilia all’angolo con via Carducci nel pomeriggio del 10 dicembre con il “Jazz Ensamble Nonet” e il 17 con Luca Biggio e il “Blue Note Quartet”. Sempre domenica 10 sotto i portici della via Emilia all’angolo di piazza G. Lugano, l’esibizione del “Fuck Cancer Choir” evento benefico a favore della ricerca medica contro il cancro. Sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale, presso i portici di piazza Malaspina, dalle ore 18.30 si terrà il “Christmas Show Under The Stars” spettacolo natalizio “sotto le stelle”.

Domenica 10 dicembre torna la “Sfilata di Natale” organizzata dal Gruppo Volontario Protezione Civile Bassa Valle Scrivia odv, con partenza alle ore 15 da piazza Galluzzi (ex stazione delle corriere), percorrendo poi le vie del centro cittadino fino a piazza Malaspina.

Sabato 16 dicembre, dalle ore 9 del mattino fino alle 19, la via Emilia si animerà grazie agli stand di “FAI il Natale con il GAS” mercatino dedicato all’artigianato, ai prodotti biologici del territorio e alle associazioni organizzato dal Gruppo Giovani FAI Fondo per l’Ambiente Italiano delegazione di Tortona e dal G.A.S. Gruppo Acquisto Solidale di Tortona.

Il giorno successivo, domenica 17 dicembre, sarà la volta della “camminata natalizia dei bambini” organizzata dalla parrocchia del Duomo con partenza alle ore 15 dal convento dei Frati Cappuccini fino a piazza Duomo.

Sabato 16 dicembre alle ore 16, presso la sala del “Ridotto” del Teatro Civico, sarà presentato il libro “La Sacra Famiglia di Leonardo a Tortona” di Giacomo Maria Prati, presentato da Angelo Bottiroli.

Giovedì 21 dicembre alle ore 21, presso la chiesa di San Matteo, si terrà il concerto di musiche natalizie “notte di luce” organizzato dall’Accademia San Matteo con la parrocchia del Duomo.

Martedì 26 dicembre, alle ore 18, al Teatro Civico nell’ambito della stagione di prosa organizzata con la Fondazione Piemonte da Vivo, è in programma, lo spettacolo per famiglie “Caro Lupo”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti quanti hanno sostenuto e contribuito alla realizzazione delle iniziative di Natale, ad iniziare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha condiviso con l’Amministrazione il progetto; F.A.P. Investments sponsor per il Comune e per Confcommercio; ALPLA Italia e Katoen Natie – Interporto di Rivalta Scrivia, aziende da sempre attente al territorio ed alle iniziative proposte.