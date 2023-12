Si è svolto ieri, giovedì 21 dicembre, l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-26

1) Nessuna comunicazione da parte del Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo;

2) approvato all’unanimità la revisione dello statuo del Consorzio unico strade vicinali di uso pubblico;

3) L’assessore Luigi bonetti ha illustrato la delibera sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per il 2023 (che sostanzialmente non sono variate rispetto allo scorso anno), approvata poi all’unanimità;

4) Il Sindaco Federico Chiodi ha illustrato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-26 approvata con i voti favorevoli della maggioranza, contraria l’opposizione

5) sempre il Sindaco ha illustrato la delibera sull’adeguamento delle tariffe per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, approvato all’unanimità;

6) l’istituzione dell’imposta di soggiorno è stata approvata all’unanimità dal Consiglio: per le specifiche rimando all’intervento del Sindaco sul DUP;

7 e 8) accorpati nella discussione e votati separatamente, gli ultimi due punti sono stati illustrati dall’assessore Anna Acerbi. Invariate le aliquote IMU che sono state approvate dal Consiglio all’unanimità. Il Bilancio di previsione pareggia a 52.343.682 euro con 14.985.000 di entrate tributarie e 6.894.000 extrattributarie, 3.150.892 euro da trasferimenti. Per le uscite si registrano 23.886.892 euro di spese correnti, 13.088.790 per investimenti, 1.803.000 per rimborso mutui. Il bilancio è stato approvato con i voti della maggioranza, contraria l’opposizione.

Per approfondimenti vi rimando alla registrazione della seduta: https://www.youtube.com/watch?v=O7sXsytEzQ0