Un uomo di 54 anni residente nel dianese è stato sanzionato dalla Polizia locale di Diano Marina per aver circolato con un veicolo già precedentemente sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa. L’uomo che era stato nominato custode del veicolo con obbligo di ricovero all’interno di una proprietà privata, è stato intercettato nel centro della città di Diano Marina. Per lui elevate sanzioni di alcune migliaia di euro (una delle quali dovuta al mancato aggiornamento dei dati di intestazione della macchina ereditata da un parente defunto e a questi ancora intestato) oltre alla confisca del veicolo e alla revoca della patente.

