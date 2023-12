Ecco di seguito il messaggio natalizio che il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, manda a tutti i cittadini:

Cari tortonesi

il Natale da sempre un periodo di riflessione e di buoni propositi: arriviamo da un anno di duro lavoro e di dure prove che hanno caratterizzato la nostra città e il mondo intero, ma con il Natale e con il nuovo anno c’è sempre un messaggio di speranza per il futuro.

Fare appello alla parte migliore di noi è il messaggio che rivolgo a me stesso ogni giorno per meglio affrontare l’onore e l’onere che la mia carica mi impone ed è lo stesso augurio che voglio fare ciascuno di voi care cittadine e cari cittadini. Forza, tenacia e bellezza per costruire ogni giorno speranza!

I miei migliori auguri di buon Natale e di un formidabile 2024.

Federico Chiodi