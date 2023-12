Il Comune di Diano Marina festeggia i 100 anni dell’associazione sportiva Golfo Dianese 1923, che ha visto crescere e formarsi centinaia di dianesi. La consegna del riconoscimento da parte del Comune, fissata per domani alle 11.00 in Sala consiliare, avverrà in presenza di Giulio Ivaldi, Presidente della FIGC regionale e vice Presidente della FIGC Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dei Presidenti della Golfo Dianese 1923 che si sono susseguiti in questi anni. A condurre l’evento sarà il giornalista e scrittore Fulvio Damele, la cui famiglia ha recentemente messo in esposizione alcune fotografie dedicate alla compagine di Diano Marina proprio in omaggio al centenario della fondazione della squadra di calcio. Sono invitati all’appuntamento di domani mattina tutti gli ex giocatori e tutti gli appassionati sportivi che vorranno prendere parte a questo momento di festa.

Correlati