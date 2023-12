Ecco vademecum di Gestione Ambiente per smaltire in modo corretto i rifiuti delle feste Natalizie

REGALI

• Carta da regalo di carta, carta da pacchi e carta crespa -contenitore carta e cartone

• Carta da regalo di plastica o plastificata – contenitore secco non riciclabile

• Carta velina – contenitore carta e cartone

• Cellophane – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Materiale da imballo in carta – contenitore carta e cartone

• Materiale da imballo in polistirolo – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Nastri adesivi e da pacchi – contenitore secco non riciclabile

• Sacchetti di carta plastificata – contenitore secco non riciclabile

• Scontrini – contenitore secco non riciclabile (non sono carta comune, sono carta termica!)

TAVOLA

• Bombolette spray (es. panna montata) – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Barattoli e vasetti in vetro (marmellata, miele…) – campana vetro

• Bottiglie bevande in plastica – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Bottiglie in vetro (vino, spumante…) – campana vetro

• Carta da cucina pulita e sporca – contenitore umido

• Carta da forno – contenitore secco non riciclabile

• Carta stagnola – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Ceste e cestini di vimini – Centro di raccolta

• Piatti, bicchieri e posate compostabili certificati – contenitore umido

• Piatti e bicchieri in vetro e in ceramica rotti – contenitore secco non riciclabile

• Piatti e bicchieri usa e getta in carta (senza residui) – contenitore carta e cartone

• Piatti e bicchieri usa e getta in plastica – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Piatti in ceramica o porcellana rotti (piccoli cocci) – contenitore secco non riciclabile

• Posate usa e getta in plastica – contenitore secco non riciclabile

• Tappi in sughero – contenitore umido

• Tappi a corona, tappi del vino in gomma, tappi in metallo, tappi in plastica, gabbietta di metallo per spumante – contenitore imballaggi in plastica e lattine

• Tovaglioli di carta sporchi (bianchi) – contenitore umido

Per qualsiasi dubbio consulta il Dove lo butto? sul nostro sito www.gestioneambiente.net o sull’app Junker.

QUALE SACCHETTO USARE PER CONFERIRE I RIFIUTI?

nella carta e cartone – nessun sacchetto, va conferita sfusa (mai in sacchetti di plastica)

negli imballaggi in plastica e lattine – nessun sacchetto o sacchetti di plastica semitrasparenti (mai in sacchetti biodegradabili o compostabili)

nel secco non riciclabile – sacchetti di plastica semitrasparenti

nell’umido – sacchetti compostabili certificati o di carta

nel vetro e nel vegetale – nessun sacchetto

Dopo la befana, invece

LUMINARIE

• Lampadine alogene o a incandescenza – contenitore secco non riciclabile

• Luci e luminarie a led – Centro di raccolta

ADDOBBI E DECORAZIONI

• Alberi di Natale sintetici – Centro di raccolta o servizio di ritiro a domicilio

• Alberi di Natale veri non trapiantabili – Centro di raccolta o contenitore vegetale

• Vecchi addobbi, decorazioni rotte, ghirlande, centrotavola – contenitore secco non riciclabile o Centro di raccolta