La società Gestione Acqua comunica che per consentire la sostituzione di una saracinesca in piazza Benedetto Croce a Tortona, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua lunedì 27 novembre dalle ore 13.30 alle ore 18 (e comunque fino al termine dei lavori) in viale Dellepiane (da incrocio con via Graziano a incrocio con via Ferrari, via Pernigotti, via Bengasi, via Baxilio, viale Piemonte, via Orsi, via Sturla, viale Einaudi, strada provinciale per Castelnuovo Scrivia.

Potranno inoltre verificarsi temporanei abbassamenti della pressione dell’acqua in alcune zone del centro città.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità.

Gestione Acqua si scusa per il disagio.