«”L’umanità deve al bambino quanto di meglio possiede… Il bambino che ha fame deve essere nutrito; il bambino malato deve essere curato; il bambino arretrato deve essere stimolato; il bambino delinquente deve essere recuperato; l’orfano e il trovatello devono essere ospitati e soccorsi” [Dichiarazione dei diritti del fanciullo]. Il nostro motore di azione è dovere, anzi voler prendersi cura dei bambini e dei ragazzi, e custodire così il nostro futuro. Per questo non ci stancheremo di difendere i piccolini dalle violazioni dei loro diritti: dai crimini più efferati come gli abusi e la pedopornografia, ad altri crimini spesso insabbiati o presi sottogamba, come l’ipersessualizzazione precoce e gli adescamenti tramite i social. Ci sono poi i più piccini dei piccini, cioè i bambini nel grembo delle loro mamme, indicati come problemi da eliminare o trattati come oggetto del desiderio di adulti, a cui possono essere strappati la mamma o il papà. Siamo stanchi, inoltre, di registrare come sempre più spesso vengono invasi i loro spazi, per esempio a scuola, per promuovere istanze politiche ideologiche che li confondono e non permettono loro di vivere serenamente la loro infanzia, come il Gender.

Una società si misura dallo sguardo che ha sui più piccoli e confidiamo che il Governo Meloni promuova iniziative concrete proprio per i bambini: maggiori strumenti per proteggere i più piccoli dai pericoli del Web, potenziare la libertà educativa dei genitori e rendere, una volta per tutte, l’utero in affitto reato universale», così Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra oggi nel 64esimo anniversario dell’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo da parte delle Nazioni Unite.