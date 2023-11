Via libera dalla Giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana, all’assegnazione dei fondi del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali in Liguria.

“Attualmente gli alberi monumentali del registro regionale, inseriti nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia sono 139 – dice il vice presidente Alessandro Piana- , situati in gran parte in zone antropizzate. Hanno un ruolo fondamentale dal punto di vista ecologico, paesaggistico, cultuale e sociale e rappresentano veri e propri monumenti green, meritevoli di particolare tutela e controllo. Ecco perché uno stanziamento di 67mila euro, maggiore rispetto allo stanziamento precedente, è fondamentale per la loro gestione. Un obiettivo che si avvale del lavoro degli Uffici, delle segnalazioni dei cittadini e del coordinamento del Parco Naturale Regionale dell’Antola. Le azioni vanno incontro al desiderio, sia della Regione, sia delle comunità locali che per prime li hanno indicati e posti all’attenzione pubblica, di mantenere il pregio paesaggistico ed ambientale oltre che di evitare potenziali situazioni di degrado o di pericolo per la comunità”.

