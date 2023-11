Sarà “Nonnetti”, prodotto da Coltelleria Einstein, ad aprire, il 1° dicembre al Teatro San Francesco, la Stagione di Prosa 23-24 del Comune di Alessandria e Piemonte dal Vivo con la partecipazione di Asm Costruire Insieme.

È particolarmente significativo che l’apertura della stagione sia affidata ad una Compagnia che lavora e produce i propri spettacoli ad Alessandria, da dove – attraverso una attività artistica pluridecennale consolidata e sempre apprezzata da pubblico e critica – ha saputo farsi conoscere ed imporsi anche a livello nazionale.

La pièce teatrale, di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Solaè stata premiata come miglior spettacolo nel 2021 al “Vimercate Ragazzi Festival” e ha vinto il Premio “Porto Sant’Elpidio – Città dei bambini” – Festival I teatri del mondo nel 2022.

La trama si snoda sulla giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no.

Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire!

Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia. L’idea artistica nasce dal desiderio di esprimere con l’azione, la forza delle persone anziane.

L’osservazione condivisa nella vita e nei laboratori teatrali con gli anziani, lo studio e l’osservazione delle relazioni e dei ritmi che si creano in un momento fragile e decisivo della vita, hanno stimolato la compagnia a lavorare senza l’utilizzo delle parole, cercando nel movimento la forza comunicativa. Non c’è contraddizione nel pensare al movimento dell’anziano come forza, la lentezza, lo scatto, la potenza dell’immobilità, l’originale risposta agli eventi del quotidiano ne sono la dimostrazione.

Un equilibrio squilibrato per i protagonisti, una coppia che sceglie il divertimento e il gioco nel coalizzarsi contro il mondo esterno e nella sottile battaglia di soprusi l’uno contro l’altro. La condizione di anzianità aggiunge però la libertà di espressione, la sicurezza del “se non ora quando” e i due, come discoli infanti, ben consapevoli, si trovano ad inventare scherzi contro il mondo che amano.

La comicità è ricercata nell’invenzione che ciascun protagonista usa per stupire l’altro, il gioco per divertirsi alle spalle dell’altro o contro chi disturba il delicato equilibrio interno. La sfida della ricerca è mantenere il sottile filo teso e coerente tra azione e invenzione.

Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola sono diretti da Valerio Bongiorno, regista dello spettacolo.

Scene e costumi sono di Mirella Salvischiani, la Collaborazione alle scene è di Alessandro Aresu, le Immagini multimediali sono curate da Massimo Rigo , le Scelte musicalisono di Giorgio Boccassi, luci e audio sono curatida Diego Gottardo.

Nonnetti rientra nel SEGMENTO OFF della stagione teatrale 23-24, gli spettacoli prodotti dalle compagnie teatrali alessandrine e andrà in scena venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro San Francesco, in Via San Francesco D’Assisi , 15 ad Alessandria.

Biglietteria Teatro San Francesco

Prenotazione biglietti chiamando il numero 339-3584518 o sul sito www.teatrostregatti.it

In vendita il giorno dell’evento un’ora prima dell’inizio. Info stregatticomp.teatrale@gmail.c

Costo:

Intero € 10

Ridotto studenti** € 5

** riservato agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori, superiori e agli studenti universitari, studenti Unitre e iscritti corsi teatrali (Alessandrino)