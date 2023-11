Un nuovo schinus molle è stato piantato nei giorni scorsi nell’area giochi di via Manzoni a San Bartolomeo al Mare. L’albero sempreverde, conosciuto con il nome di falso pepe, somiglia al salice ed è molto apprezzato come ornamento urbano grazie anche alla sua particolare essenza odorosa. L’Amministrazione comunale dedica questa nuova piantumazione al Corpo dei volontari della Protezione Civile di San Bartolomeo per ringraziarli per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il loro lavoro all’insegna della tutela e della salvaguardia del territorio.

“Ripartiamo da questo falso pepe – ha dichiarato il Sindaco, Valerio Urso -. Mi faccio promotore di una iniziativa che era stata interrotta nel 2003, a causa dei lavori per la ferrovia a monte: pianteremo un albero per ogni bambino nato a San Bartolomeo dal 2004 ad oggi, nei giardini e nei parchi pubblici di tutte le frazioni e borghi”.

“Un sentito ringraziamento va anche al nostro capo operai Peter Plagwitz e alla sua squadra – ha aggiunto l’Assessore Gamalero – per la passione e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro”.