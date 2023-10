L’Alessandria Film Festival è una manifestazione di cultura cinematografica giunta alla quinta edizione, che con cadenza annuale propone tre giorni di proiezioni ed eventi dedicati alla settima arte, quest’anno venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 nelle sale del Cinema Teatro Ambra e di Palatium Vetus.

Le prime quattro edizioni hanno accolto più di mille appassionati e operatori di settore che nel corso di intensi e piacevoli fine settimana, resi ancor più interessanti dalla partecipazione di ospiti, ben noti professionisti del cinema come i registi Pupi Avati, Daniele Ciprì, Giuseppe Piccioni o gli attori Francesco Pannofino e Alessandro Haber, il direttore della fotografia Luca Bigazzi.

Il punto nodale del festival è costituito dal concorso internazionale basato sulla selezione di cortometraggi acquisiti tramite la piattaforma online Film Freeway, sottoposti in seguito ad una giuria di esperti: per l’edizione corrente sono arrivati oltre 100 cortometraggi, ma sarebbe meglio definirli film brevi.

La serata di apertura del Festival avrà luogo a Palatium Vetus, nel centro di Alessandria, e venerdì 20 ottobre alle 18.30 vi saranno le presentazioni ufficiale del festival e del concorso, accompagnate da dj set di Dakoma e da un rinfresco di benvenuto offerto ad ospiti e partecipanti; quello stesso giorno farà seguito il primo evento, nella sala del cinema Ambra con inizio alle ore 21,oo e vedrà la partecipazione del regista Ciro D’Emilio (“Per niente al Mondo”, “Un giorno all’improvviso”) che dialogherà con il conduttore di podcast e cinefilo Davide Marra, in arte Mr. Marra (Cerbero podcast, Muschio Selvaggio) in merito al cinema di genere noir; in termine di serata, verso le ore 22,oo, ci sarà la proiezione del lungometraggio “Per niente al mondo” (Italia, 2022, 105’) diretto da D’Emilio.

Confermato anche per quest’anno il workshop dedicato ai più piccoli (dai 6 ai 10 anni): i “Laboratori per i bambini” si terranno al cinema Ambra sabato 21 ottobre alle 10,oo a cura dell’attore e insegnante di recitazione Fabio Martinello; poi dalle ore 11.30 è prevista la proiezione del corto “Desiderar le stelle”, di Valerio Marcozzi.

Nel pomeriggio di sabato, sempre al cinema Ambra, verranno proiettati i cortometraggi in concorso.

Dalle ore 14,oo per un totale di 59 minuti di proiezione:

Cloro (Matteo Tarditi, 14’, in collaborazione con Piemonte Movie);

Tra gli alberi (Daniele Lince e Elena Beatrice, 11’);

Sonnestube (Davide Palella, 8’);

The black ReCat (Paolo Gaudio, 6’);

Il soggetto assente (Riccardo Pittaluga, 10’);

Me and you (Valentina De Amicis, 10’)

Danzamorfosi (Irene Conti Mosca, Ilaria Perino, Anita Casi e Isabella Pasqualetti, 5’).

Dalle ore 15.30 per un totale di 62 minuti di proiezione:

Living in a bubble (Natalie MacMahon e Nikola Drvoshanov, Germania, 8’);

Lights (Jitka Nemikinsová, Repubblica Ceca, 9’);

Europe by Bidon (Samuel Albaric, Thomas Trichet, Francia, 15’) ,

Betty Brûle (Camille Vigny, Belgio, 15’) ,

Asterion (Francesco Montagnner, Repubblica Ceca, 15’).

Dalle ore 17,oo per un totale di 70 minuti di proiezione:

Manuale di cinematografia per dilettanti Vol. I (Federico Di Corato, 20’);

Maestrale (Nico Bonomolo, 10’);

Il barbiere complottista (Valerio Ferrara, 20’);

La fornace (Daniele Ciprì, 20’).

Le proiezioni dei cortometraggi termineranno con la premiazione alle ore 19,oo e la giornata proseguirà alle ore 21,00 con l’intervento del filosofo e performer, nonché conduttore del podcast Daily Cogito, Riccardo Dal Ferro in arte Rick DuFer, il quale unirà cinema e teatro in una performance dal titolo “I volti del male attraverso il Cinema”; la conclusione alle 22,30 sarà affidata alla proiezione del lungometraggio “The Lodger” diretto da Alfred Hitchcock, presentato con la sonorizzazione a cura del compositore Riccardo Mazza.

Ultimo atto domenica 23 ottobre a Palatium Vetus dove alle ore 16,oo verrà proiettato il documentario “L’isola, appunti per un documentario” diretto da Claudio Braggio e Alessandro Gavazza (Italia, 2022, 20’), mentre dalle ore 17,oo sarà presente l’attore Dario Aita (“L’allieva”, “La legge di Lidia Poët”, “Questo nostro amore”, “Prima che la notte”) che converserà con Stefano Careddu in merito alla sua carriera, dagli esordi con cortometraggi e web series fino alla collaborazione con il regista Paolo Sorrentino.

La chiusura dei tre giorni di eventi e proiezioni sarà affidata allo sceneggiatore e regista Giorgio Diritti (da “Il vento fa il suo giro” a “Lubo”, presentato all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia) che dalle ore 21,oo dialogherà con Andrea Chimento.

L’Alessandria Film Festival è organizzato dall’APS Paper Street 2.0 in sinergia con l’APS Requiem for a film; ha ottenuto il Patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Alessandria e conta sulla collaborazione di Fondazione Film Commission Torino-Piemonte, del Festival Adelio Ferrero (cinema e critica), della ConfCommercio Alessandria; inoltre ha attivato una collaborazione con Me.Dea Onlus Contro la violenza alle donne ed è gemellato con l’associazione Piemonte Movie. ALFF è convenzionato con Hotel Alli Due Buoi Rossi e Hotel Lux. La locandina dell’ALFF è opera del grafico alessandrino Fabrizio Trombetta.

per ulteriori informazioni e dettagli: telefono 3487371682 oppure 3200855387 oppure direzione@alff.it

www.alff.it / Facebook: Alessandria Film Festival / Instagram: @alessandriafilmfestival