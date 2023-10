Imperia, sabato 21 ottobre festeggiamo il Centenario della Città con una giornata di festa irripetibile per grandi e piccini!

Appuntamento alle ore 11:00, in piazza della Vittoria con una raccolta di ricordi, immagini, e prospettive della storia di Imperia accompagnate dalle musiche della Banda Città di Imperia.

Durante la mattinata avrete anche l’occasione di ritirare speciali cartoline, realizzate In edizione limitata, sulle quali verrà impresso il timbro dell’Annullo Filatelico dedicato al Centenario della Città

Mentre la sera, alle 19:00 al Parco Urbano di Imperia con: “Storia di un incontro”, uno spettacolo unico, realizzato in esclusiva per Imperia. Una messa in scena area che consentirà al pubblico di essere immerso nello spettacolo, coinvolto a 360 gradi tra personaggi, musiche, luci, immagini e la voce narrante, in un susseguirsi di scene e acrobazie che ci racconteranno questi primi 100 anni di storia

La giornata di festa inizierà con la Cerimonia di Apertura dei Festeggiamenti, in piazza della Vittoria, alle ore 11:00!

Un compleanno davvero da non perdere!