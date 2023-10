“Mi ricordo una notte magica” è il titolo dello spettacolo teatrale benefico che andrà in scena sabato 21 ottobre al Teatro Sociale di Valenza per raccogliere fondi, tramite Solidal per Ricerca, per la Cardiologia Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Una commedia brillante scritta e diretta da Gianluca Pivetti della compagnia “Notte Magica”, che riporterà la commedia sul palcoscenico valenzano in occasione del diciottesimo compleanno della figlia: «Rebecca mi ha chiesto come regalo proprio “Mi ricordo una notte magica“, un mio spettacolo del 2002 con numerose repliche e classificatosi al terzo posto al premio Magnoberta nel 2017».

La storia è quella di un padre innamorato e geloso della propria figlia che, tra situazioni esilaranti e romantiche, racconta a lei il giorno in cui è nata, l’11 luglio del 1982, il giorno che la nazionale di Bearzot vinceva il campionato del Mondo di calcio in Spagna grazie ai gol di Paolo Rossi «Uno spettacolo secondo il mio stile, divertente con spunti di riflessione ed un po’ di romanticismo», spiega ancora il regista.

E così, il 21 ottobre “Mi ricordo una notte magica” tornerà in scena e, come richiesto dalla stessa Rebecca, il ricavato al netto delle spese sarà devoluto per l’acquisto di apparecchiature ecocardiografiche da destinare alla Struttura di Pediatria e DEA pediatrico diretta da Enrico Felici, e in particolare per l’ambulatorio di Cardiologia Infantile, in cui svolgono l’attività i dirigenti medici Francesca Cairello e Silvia Magrassi.

Il costo dei biglietti è di 10 euro interi e 5 euro per under 14. Le prevendite sono aperte a Valenza presso la Parafarmacy di corso Garibaldi, 112 e la G.E. Informatica di largo Costituzione della Repubblica, 17.