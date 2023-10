In data 13 ottobre 2023 alle ore 12.00 circa, durante un normale controllo d’istituto attinente alla circolazione stradale ed in particolare alle soste regolari all’interno degli stalli riservati alle persone con disabilità in località Bennet, la pattuglia della Polizia Municipale si avvedeva che dall’interno del citato centro commerciale usciva correndo una persona e, dietro a lui, alcuni altri tra i quali un responsabile della sicurezza che con tono alterato gridavano “fermatelo – fermatelo ”. Immediatamente la coppia di Agenti si mettevano all’inseguimento del soggetto che stava dirigendosi verso la Via Trattato di Bruxelles. Giunti quasi in prossimità della rotatoria una persona di nazionalità extracomunitaria, intenta in opere edili sulla strada, vista la situazione si gettava all’inseguimento del fuggitivo riuscendo a bloccarlo dopo alcuni metri.

Subito sopraggiungevano i due Agenti che prendevano in consegna il fuggitivo.

Lo stesso occultava alcuni generi alimentari all’interno della propria giacca che, venivano immediatamente restituiti ai responsabili del supermercato. Il soggetto veniva quindi accompagnato presso il Comando per l’identificazione, poi risultando straniero in regola con le norme sull’immigrazione, per le successive attività di polizia giudiziaria e la comunicazione di notizia di reato alla compente Autorità Giudiziaria.

Si vuol rimarcare il comportamento positivo, che dovrebbe essere di esempio, della persona straniera che interrompendo il proprio lavoro collaborava fattivamente per arrestare la fuga e permettere alla Polizia Locale di fermare il soggetto e restituire quanto rubato.