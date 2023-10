Domenica 15 settembre 2023 l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona ripropone un itinerario che ha riscosso grande successo nelle precedenti edizioni e che, partendo dalla chiesa vecchia di Sarezzano, porterà i visitatori al Museo Diocesano di Tortona!

Siete amanti del turismo lento, a piedi, in bicicletta o con la vostra auto, magari a due passi da casa? Vi piace la sensazione di tranquillità che si ha circondati dalla natura vestita d’autunno?

Se la risposta è sì, questo itinerario fa proprio per voi!

Continua così la mission del Museo, per la valorizzazione del contesto paesaggistico e culturale in cui sorgono gli edifici di culto diocesani.

Quello che si terrà domenica 15 ottobre, è un itinerario libero, con mezzi propri, da iniziarsi magari la mattina con una bella passeggiata e uno scatto ricordo sulla Big Bench (Panchina Gigante) n 257 che si trova sulla strada per Avolasca, al bivio per Tassare. Se il tempo lo permetterà, potrebbe essere l’occasione per l’ultimo pic nic di questa lunga estate climatica, oppure si potrebbero degustare i prodotti del territorio in uno dei tanti ristoranti e cantine che arricchiscono l’offerta turistica di questo piccolo e unico angolo piemontese che da Tortona attraversa l’alta Valle Grue.

La chiesetta dei Santi Rufino e Venanzio, posta sulla cima della collina dove sorge la parte vecchia del borgo di Sarezzano, è un punto di riferimento ben individuabile nel paesaggio. Lassù il belvedere, valorizzato dall’amministrazione comunale di Sarezzano, affaccia sulla pianura sottostante, permettendo, se si visita in una giornata limpida, di spaziare con lo sguardo dalla cima del monte Tobbio a quella del Monviso.

Il 15 ottobre i visitatori troveranno la chiesa aperta dalle ore 15 alle ore 18 e ad accoglierli ci saranno i volontari del progetto Chiese Aperte. Solitamente infatti la chiesa è chiusa per i lunghi lavori di restauro che la Parrocchia sta cercando, con grandi sforzi economici, di concludere. Anche domenica si tratterà di una visita ad un cantiere di restauro in piena attività! Tanti i finanziamenti ottenuti nel tempo, ma, si sa, non sono mai abbastanza per concludere i lavori!

I volontari dell’Associazione SIPBC (Delegazione del Tortonese) che hanno da poco terminato il corso di formazione Chiese Aperte 2023, realizzato grazie al contributo della CEI, con i fondi 8×1000, accoglieranno i visitatori proponendo brevi visite guidate gratuite, non serve la prenotazione.

Come ultima tappa, a completamento dell’itinerario, per capire meglio la storia della chiesa di Sarezzano si consiglia di spostarsi a Tortona, al Museo Diocesano. Nel Museo troverete diverse testimonianze artistiche rinvenute nella chiesa del castello di Sarezzano, oggi qui custodite per loro tutela e valorizzazione. Sono esposti in maniera permanente in Museo il preziosissimoEvangeliario purpureo del V-VI sec. d.C., la cassetta lignea in cui fu ritrovato il manufatto nel lontano 1585, il coperchio in piombo dell’urna che conteneva le reliquie dei due santi anacoreti, Rufino e Venanzio, e i due busti reliquiari raffiguranti i due santi, ultime opere inserite nel percorso e di cui vi racconteremo la storia nella visita guidata che potrete seguire al Museo. Per la visita guidata al museo, comprensivo d’ingresso, è richiesto un piccolo contributo di 5€ a persona.

Tutte le iniziative sono rese possibili grazie al parroco, don Giovanni Delpero, che da sempre collabora con l’Ufficio Beni Culturali per rendere le parrocchie luoghi vivi e fruibili dall’intera comunità.

Per informazioni contattate l’Ufficio Beni Culturali al numero 0131.816609 oppure scrivere una e.mail all’indirizzo beniculturali@diocesitortona.it.

Il Museo Diocesano sarà aperto dalle 15,30 alle 19 (www.muditortona.net).

Michela Ricco