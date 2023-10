Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 ottobre nei pressi dell’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia. Ci troviamo sull’ A/7 Milano- Genova e un camper con a bordo una famiglia si sta dirigendo in Liguria per approfittare dell’ultimo week end con temperature sopra i 23 gradi. In alcuni luoghi della Liguria si fa ancor ail bagno in amre, ma da lunedì cambierà tutto.

Alal guida del camper c’è il papà che forse a causa di una distrazione tampona un grosso Tir che viaggiava davanti a lui, proprio prima dello svincolo per l’A/26. Lo schianto è molto forte e l’uomo rimane incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Viene estratto dai Vigili del Fuoco di Tortona che lo consegnano ai soccorritori del 118 giunti da Alessandria in elicottero. L’uomo viene considerato in prognosi riservata ma a a quanto pare non sembra in pericolo di vita.

Verrà ricoverato all’ospedale di Alessandria. Feriti in modo serio ma non grave con una prognosi di alcune settimane la mamma e le due bambine che vengono trasportate in ospedale.

L’autostrada rimane chiusa per oltre mezz’ora con lunghe code e traffico in tilt, ma vistala dinamica dell’incidente il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave