Visita Guidata Gratuita

I TESORI DI ACQUI TERME: COLORI ATTRAVERSO I SECOLI

Siamo a Palazzo Levi, oggi Municipio, un’opera d’arte che racchiude affreschi ed altrettante opere esposte alle pareti del corridoio del piano nobile. Degna di nota l’Orchestra sinfonica II, imponente e suggestivo dipinto del M° Alzek Misheff in Sala Consiliare. Ci si sposta alla chiesa di San Francesco dove sarete rapiti dai colori degli affreschi e dei dipinti: ‘Adorazione dei Magi di Soleri, I’Immacolata Concezione di Caccia Moncalvo, la Madonna con il Bambino di Pietro Beccaria

e la volta attribuita a Pietro Ivaldi detto “Il Muto”. Avvolti dai fumi delle acque termali che sgorgano in piazza della Bollente potrete ammirare il monumento simbolo del patrimonio della città.

Si giunge in seguito alla Cattedrale di N.S. Assunta che custodisce il prezioso Trittico della Madonna di Montserrat, opera del Bermejo detto Rubeus. Infine la Chiesa di Sant’Antonio in stile barocco, ricca di arredi lignei ed impreziosita dalla volta affrescata da “Il Muto”, vi sorprenderà. La visita si conclude nelle suggestive cantine dell’Enoteca Regionale. INFO PERCORSO

Tempo di percorrenza: 2 ore

Lunghezza: 4 km

Difficoltà: Bassa

Punto di partenza:

Ufficio lAT – Palazzo Comunale

Viale Don Tornato/Corso Roma, 1

Orario di partenza: Ore 10.00 PER INFORMAZIONI

ASSESSORATO AL TURISMO – COMUNE DI ACOUI TERME – UFFICIO IAT

Tel. 0144 770240

Tel. 0144 770338

Tel. 0144 322142 (Ufficio IAT)

E-mail: turismo@comune.acquiterme.al.it

E-mail: iat@comune.acquiterme.al.it

Sito Web: www.turismoacquiterme.it